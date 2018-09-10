На востоке Польши будет размещена новая моторизованная дивизия

Варшава, , 18:33 — REGNUM Министерство обороны Польши формирует новую дивизию из трех бригад, которая усилит группировку на востоке страны, заявил 10 сентября глава польского военного ведомства Мариуш Блащак.

По информации информагентства АР, командные структуры новой дивизии будут размещены в городе Седльце на востоке Польши. В состав дивизии войдут две уже существующие бригады сухопутных войск и еще одна, формирование которой сейчас завершается.

Общая численность нового соединения польских вооруженных сил составит порядка 15 тыс. человек. По словам министра обороны Польши, новая дивизия ответит оперативным потребностям восточного фланга альянса НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Польши последовательно проводит политику усиления собственных вооруженных сил и регулярно призывает к наращиванию постоянного военного присутствия США и НАТО на своей территории под предлогом «российской военной угрозы».

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