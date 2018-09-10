Понедельник, 10 Сентября 2018 года
18:57:48 МСК

На востоке Польши будет размещена новая моторизованная дивизия

Политика

Соединение, насчитывающее 15 тыс. военнослужащих, предназначено для «усиления восточного фланга НАТО»

На востоке Польши будет размещена новая моторизованная дивизия
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
На пути к миру лежит Россия

Варшава, 10 сентября 2018, 18:33 — REGNUM  Министерство обороны Польши формирует новую дивизию из трех бригад, которая усилит группировку на востоке страны, заявил 10 сентября глава польского военного ведомства Мариуш Блащак.

По информации информагентства АР, командные структуры новой дивизии будут размещены в городе Седльце на востоке Польши. В состав дивизии войдут две уже существующие бригады сухопутных войск и еще одна, формирование которой сейчас завершается.

Общая численность нового соединения польских вооруженных сил составит порядка 15 тыс. человек. По словам министра обороны Польши, новая дивизия ответит оперативным потребностям восточного фланга альянса НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Польши последовательно проводит политику усиления собственных вооруженных сил и регулярно призывает к наращиванию постоянного военного присутствия США и НАТО на своей территории под предлогом «российской военной угрозы».

Читайте ранее в этом сюжете: В парламенте Литвы обвинили Россию в милитаризации Калининграда

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Обострение отношений России и НАТО
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить