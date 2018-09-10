«Мы докажем, что все неправы!» — Трамп напомнил о крепкой дружбе с Кимом

Вашингтон, , 18:44 — REGNUM Президент США Дональд Трамп выразил благодарность лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну за то, что на параде в честь 70-летия КНДР не было антиамериканских лозунгов и баллистических ракет, 10 сентября передает агентство Associated Press.

«Спасибо, председатель Ким. Мы оба докажем, что все неправы! Нет ничего лучше хорошего диалога двух мужчин, которые нравятся друг другу!» — написал Трамп в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября на массовом параде в честь 70-летия КНДР действительно не было ракет — на улицы Пхеньяна вышли люди с цветами, воздушными шариками и мирными лозунгами.

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