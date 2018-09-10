Ульяновский губернатор: «Не надо думать, что мы — партия проигравших»

Ульяновск, , 18:31 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов не согласен с тем, что «Единая Россия» — «партия проигравших», пишет «Управда».

Глава региона подчеркнул, что «Единая Россия» одержала победу на выборах в большинстве регионов России.

«Не надо думать, что мы — партия проигравших. Мы одержали победу во всех муниципальных образованиях, за исключением Димитровграда, и будем формировать местные и региональные органы власти», — цитирует издание губернатора.

По словам Сергея Морозова, избирательная кампания проходила в сложных условиях, партия не боялась открыто обсуждать все вопросы, включая пенсионную реформу:

«Сейчас идёт большое строительство, и в такие времена не бывает просто. Мы собираем камни, обильно разбросанные в девяностые годы. И мы обязательно построим великую Россию».

Напомним, в Ульяновской области выбирали более 1,4 тыс. депутатов. Также прошли выборы депутатов парламента региона: по последним данным, по единому округу побеждает КПРФ, набравшая 36,24% голосов, «Единая Россия» получила 33,96%, ЛДПР — 13,51%, «Коммунисты России» — 5,83%. Остальные пять партий не прошли пятипроцентный барьер.

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