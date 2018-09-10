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Боевики атаковали штаб-квартиру Национальной нефтяной корпорации Ливии

Политика

Только 5 сентября в Триполи было объявлено о прекращении огня

Триполи, 10 сентября 2018, 18:25 — REGNUM  Боевики атаковали штаб ливийской Национальной нефтяной корпорации (NOC) в Триполи, 10 сентября передает агентство Reuters.

Согласно официальному заявлению, в результате нападения погибли 10 сотрудников NOC. Сотрудниками службы безопасности были уничтожены двое нападавших.

Как сообщало ИА REGNUM, только 5 сентября в Триполи было объявлено о прекращении огня — до этого в ходе кровопролитных боев на улицах ливийской столицы погибли не менее 66 человек.

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Гражданская война в Ливии
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