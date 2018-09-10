Партия Сальвини обжалует отъем всех своих средств

Рим, , 18:11 — REGNUM Судебное решение об изъятии у итальянской правящей партии «Лига» 49 млн евро будет оспорено в течение ближайшей недели, заявил в понедельник, 10 сентября, юрист партии Джованни Понти Конти, передает информагентство Ansa.

Как сообщалось ранее, апелляционный суд Генуи оставил в силе решение прокуратуры об изъятии 49 млн евро со счетов правящей партии «Лига». Деньги должны быть взысканы «любым способом»: с банковских счетов партии, карт, депозитов и т. д. К настоящему времени в собственность государства возвращено лишь 3 млн евро. Изымать у партии будут в том числе и ее будущие доходы.

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В «Лиге» считают процесс несправедливым и политизированным. Представители партии отмечают, что средства, о которых идет речь, якобы получили мошенническим путем и использовали предыдущие руководители партии, а теперь за якобы имевшие место нарушения закона со стороны физических лиц спустя 10 лет почему-то должна отвечать партийная структура.