Глава МИД Польши заявил, что его ведомство избавилось от выпускников МГИМО

Варшава, , 18:00 — REGNUM Министерство иностранных дел Польской республики отчиталось об увольнении почти всех бывших выпускников МГИМО из дипломатического корпуса. Об этом сегодня, 10 сентября, заявил министр иностранных дел Польши Ялец Чапутович.

По словам Чапутовича, команда в польском министерстве иностранных дел сменилась почти на 100%. Так, в 2016 году во внешнеполитическом ведомстве Польши появились 435 новых сотрудников.

«Сейчас на руководящих должностях в стране или за рубежом нет тех, кто работал в коммунистических ведомствах или был выпускником московского МГИМО», — с радостью написал Чапутович.

Смена кадров, по мнению польского министра иностранных дел, крайне важна для эффективной работы и «соответствия государственной политике».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководство Польши решило полностью убрать из дипломатического корпуса тех людей, которые в свое время получали образование в Московском государственном институте международных отношений.