«Синдром усталости» в Ульяновской области: итоги выборов

Ульяновск, , 17:57 — REGNUM Выборы в Законодательное собрание Ульяновской области, где по единому округу побеждает КПРФ, во многом являются «сигнальными для губернатора Сергея Морозова». На протестное голосование в регионе повлияла не только федеральная повестка дня, связанная в том числе с пенсионной реформой, но и «синдром усталости» от губернатора-долгожителя. Населению и части элиты «хочется новых лиц», поэтому сейчас Морозов «как никогда близок к завершению карьеры на посту губернатора». Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог, главный редактор информационного аналитического агентства «Национальный эксперт» Михаил Белый.

По мнению эксперта, выборы 9 сентября «во многом оказались сигнальными, прежде всего», для главы региона Сергея Морозова. Провал «Единой России» «и, соответственно, губернатора» — это «схождение в одной точке нескольких факторов». Во-первых, сказался «общий экономический фактор» — в частности, пенсионная реформа, «ухудшение уровня жизни населения».

«Другой фактор, на мой взгляд, — это синдром усталости. Население устало от губернатора Морозова, который 14 лет у власти — это большой срок даже в том случае, если бы он был идеальным губернатором. Никто не знает, будет ли после Морозова лучше или хуже, но населению, в том числе части элиты, хочется новых лиц», — считает политолог, отметив, что губернатор не смог обеспечить «приток свежей крови».

Михаил Белый констатирует, что ульяновский губернатор «всегда политически устойчив и выживаем», но за 14 лет работы у любого руководителя «может создаться критическая масса ошибок». И наступает период, когда очередная ошибка может стать фатальной.

«Было несколько ситуаций, когда Морозов находился практически на краю пропасти, его неоднократно «отправляли» в отставку. Но прошедшие выборы, на мой взгляд, самые серьёзные из всех его неудач, провалов, недоработок. Я считаю, что сейчас он как никогда близок к завершению карьеры на посту губернатора. Итоги выборов показали, что это было именно протестное голосование», — подчёркивает эксперт.

Наиболее показательны выборы во втором по величине городе в Ульяновской области — Димитровграде, где Морозов начинал свою политическую карьеру. Михаил Белый обращает внимание на то, что там «коммунисты выиграли практически почти всё, что можно», город превратился в «коммунистическую мекку».

"Хотя коммунисты практически на всех выборах занимают хорошие позиции. Личное мнение, что по этой ситуации выводы последуют обязательно», — полагает эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области выбирали более 1,4 тыс. депутатов. Также прошли выборы депутатов парламента региона: по последним данным, по единому округу побеждает КПРФ, набравшая 36,24% голосов, «Единая Россия» получила 33,96%, ЛДПР — 13,51%, «Коммунисты России» — 5,83%. Остальные пять партий не прошли пятипроцентный барьер.

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