«Мобильный избиратель» себя показал

Тула, , 17:45 — REGNUM Эксперимент с переносом системы «Мобильный избиратель» на выборы регионального масштаба можно считать удавшимся. Более того, «дачные» участки на выборах мэра Москвы в среднем посетило почти в два раза больше избирателей, чем обычные.

Особыми с организационной точки зрения для этих выборов стали два нововведения: продление времени голосования до 22 часов и открытие «дачных» участков в близлежащих к Москве областях: Московской, Калужской, Владимирской и Тульской. Оба новшества объяснялись попыткой привлечь любителей «огородов» и дать им реализовать своё конституционно право выбора в удобных для них условиях. Сентябрь — это пора сбора урожая на приусадебных участках, многие москвичи, возможно, и хотели бы проголосовать на выборах, но тратить «дачный» выходной на то, чтобы ехать в город на избирательный участок вряд ли бы стали. «Изящное решение вопроса» предложил и внес на рассмотрение Мосгордуме действующий мэр Москвы Сергей Собянин. В результате законопроект был одобрен, и в четырех соседних к столице регионах было организовано 209 избирательных участков.

В итоге более 283 тыс. жителей Москвы воспользовались возможностями электорального механизма «Мобильный избиратель» и подали заявления о голосовании по месту нахождения, из них 125 тысяч «прикрепились» именно к загородным участкам: почти 107 тыс. москвичей запланировали голосовать в Московской области, 11,5 тыс. в Калужской области, в Тульской области — 5,2 тыс. человек и Владимирской области — 3,4 тыс. избирателей.

Если рассчитывать поданные заявления на количество избирательных участков, то самыми активными москвичи-дачники стали в Тульской области — на один избирательный участок пришлось 1054 заявления, в то время как в Калужской области эта цифра оставила 721, во Владимирской — 694, а в Московской области 584.

Эксперт АНО «Институт региональной экспертизы» Илья Турманидзе отмечает, что количество заявлений поданных на прикрепление к конкретному мобильному участку зависит от целого ряда факторов:

«Несомненно, наиболее весомый вклад составляет информирование потенциальных избирателей, а также удобство расположения экстерриториального участка. На финальную же явку во многом влияют погода и наличие/отсутствие какой-либо специальной развлекательной программы вблизи УИКа», — заявляет эксперт.

9 сентября в 08:00 на экстерриториальных участках в Тульской области стартовали выборы мэра Москвы. Возле модульных зданий площадью 25 кв. метров с урнами, столами для комиссии и наблюдателями, видеонаблюдением была организована насыщенная культурно-развлекательная программа: это и выступления профессиональных творческих коллективов, конкурсы для детей, работа полевой кухни, продажа продуктов питания по сниженным ценам. В общем, многие отмечали «высокий уровень организации» выборов московского мэра на территории Тульской области. Напоним, ранее глава общественного штаба по наблюдению за выборами, председатель комиссии Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества Алексей Венедиктов просил глав регионов обеспечить избирателей интересными мероприятиями, чтобы сгладить неприятный эффект от очередей. И, судя по всему, команда тульского губерантора Алексея Дюмина справилась с задачей.

В итоге на участках в Тульской области на выборах мэра Москвы проголосовало 2911 человек. Общая явка составила 55,2%, что выше городской (30,86% результатам обработки 99% протколов). При этом на некоторых участках она достигала 74,5%. Так, например, в деревне Каменка Заокского района Тульской области из 803 зарегистрированных избирателей проголосовали 533.

Пик активности избирателей пришелся на временной интервал с 12:00 до 15:00, когда проголосовали 1049 человек (20% от числа всех зарегистрированных). Именно в это время на участках в п. Пахомово и Малахово стали скапливаться очереди. Их наличие было зафиксировано представителями Общественного штаба по наблюдению за выборами. Однако общая праздничная атмосфера благотворно влияла на москвичей, никто не ругался, наоборот все обсуждали последние новости, делились впечатлениями о выступлениях артистов, активно выпрашивали у волонтеров воздушные шары.

Многие москвичи в Тульской области отмечали удобство расположения избирательных участков — возле трасс и остановок общественного транспорта, крупных ТРЦ и садовых товариществ.

Итоги голосования за кандидатов на экстерриториальных участках в Тульской области продемонстрировали высокие позиции Сергея Собянина (более 73% голосов). Распределение остальных кандидатов в целом повторяет общегородскую картину.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по результатам обработки 99% протоколов, Сергей Собянин набирает 70,02% голосов избирателей. На втором месте — представитель от КПРФВадим Куминс 11,44%, на третьем — кандидат от «Справедливой России» Илья Свиридов — 7,06%. Далее идут кандидат от ЛДПРМихаил Дегтярев— 6,76% и Михаил Балакин от «Союза горожан», набравший 1,87% голосов избирателей. Явка 30,86%.

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«Мобилизация в различных сопредельных от Москвы регионах была проведена по-разному — отмечает политолог Дмитрий Михайличенко. — В ряде регионов (Московская, Владимирская) проводились свои региональные выборы, и совместить их с выездными голосованиями было относительно не сложно. В северных районах Тульской области, напротив, никаких выборов регионального значения не было, однако результат в расчете на количество избирательных участков оказался выше. В Заокском районе Тульской области применялись достаточно креативные подходы по информированию и мобилизации избирателей, что в свою очередь дало свой положительный эффект. Необходимо отметить, что «выездные» регионы оказались слабо охвачены агитацией, а опасения про «вбросы» и «карусели» оказались напрасными. Правительство Москвы рассматривало этот проект как имиджевый и можно заключить, что он удался».

Эксперимент московских властей был признан успешным. Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова также отметила, что к этому механизму есть большой интерес со стороны других регионов, а сами горожане положительно оценили нововведение.

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