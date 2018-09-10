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Исламисты устроили теракт в пограничном городе на египетском Синае

Политика

Погибли двое военных, еще четыре человека получили ранения

Каир, 10 сентября 2018, 18:04 — REGNUM  Террористы атаковали военых Египта в пограничном городе Шейх-Зувейд на севере Синайского полуострова, 10 сентября передает агентство Reuters.

Согласно заявлению армии Египта, в результате взрыва заминированной машины, совершенного в ночь с 9 на 10 сентября, погибли двое военных, еще четыре человека получили ранения.

Напомним, масштабная военная операция армии Египта против исламистов на Синае, в среднем Египте и на границе с Ливией началась в феврале 2018 года.

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Теракты в Египте
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