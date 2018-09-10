Кто и зачем муссирует в Турции слухи о военной базе в Нахичевани

Станислав Тарасов, , 17:48 — REGNUM

Когда в первых числах сентября буквально накануне саммита в Тегеране глав государств Ирана, России и Турции обозреватель достаточно популярной турецкой газеты Sözcü Зейнаб Гюрджанлы в своей статье сообщила, что «в Анкаре поговаривают о подготовке к открытию в Нахичевани военной базы», сразу возникло множество вопросов.

Дело в том, что эта тема периодически муссируется в турецких СМИ с конца 2009 года, перекочевывая в разных формах на азербайджанские и армянские сайты. Ранее она всплыла после осложнений отношений между Анкарой и Москвой из-за сбитого турецкими ВВС российского бомбардировщика в сирийском воздушном пространстве. Потом о ней заговорили в середине июня нынешнего года, когда в Нахичевани проходили очередные военные учения Азербайджана и Турции. Тогда упоминание о возможности появления турецкой военной базы в Нахичевани имело хоть какое-то мотивационное обоснование. В Баку, к примеру, заявляли, что военный альянс с Анкарой обусловливается желанием «обеспечить стратегический паритет с Арменией, состоящей в военно-политическом альянсе с Россией». А что произошло сейчас?

На сообщение Гюрджанлы можно было бы и не обращать внимание, тем более что она не указывает, из каких источников получена информация о подобных планах турецкого руководства и вообще существуют ли такие планы. Однако на ее публикацию быстро отреагировал экс-начальник Управления разведки Генерального штаба вооруженных сил Турции, генерал-полковник в отставке Исмаил Хаггы Пекин. В интервью ИА Turan он заявил следующее: «B Нахичевани расквартирован корпус вооруженных сил Азербайджана, Анкара оказывает ему необходимую поддержку. Там находятся наши военные советники, Турция тесно сотрудничает с пограничными войсками и силами особого назначения Нахичевани. Когда из Баку невозможно отправить туда топливо для войск, Анкара, а иногда и Иран, обеспечивают топливом военные силы автономии».

При этом генерал обратил внимание на то, что «Нахичевань, с одной стороны, граничит с Арменией, а с другой — с Турцией», и оказание Анкарой «поддержки военным силам в Нахичевани беспокоит Ереван, но она не должна вызвать беспокойство», а «вот появление по соседству военной базы страны-члена НАТО может вызвать определенную настороженность у Ирана». Помимо этого, Пекин задает вопрос: зачем создавать базу в Нахичевани, если в соседних турецких городах Догубеязите, Карсе и Эрзеруме и так расположены турецкие военные части? Даже если иметь в виду предполагаемый некоторыми армянскими экспертами сценарий, согласно которому Азербайджан может ударить со стороны Нахичевани в случае возникновения войны в Нагорном Карабахе, то это будет ударом уже по территории Армении, что получит соответствующую адекватную реакцию со стороны ОДКБ.

Согласно договору между Москвой и Ереваном, дислоцированная в Армении 102-я российская военная база, помимо осуществления функций по защите интересов России, обеспечивает и безопасность республики по всему периметру ее границ. Поэтому на данном этапе предположить опасное развитие событий и военную агрессию невозможно. Как и допустить, что Турция якобы готовит сейчас геополитический прорыв на закавказском направлении. У Анкары сейчас другие геополитические приоритеты, связанные с самыми различными перспективами урегулирования вооруженного конфликта в Сирии, чего невозможно добиться без сохранения альянса с Россией и Ираном. Другое дело, что определенные силы в этой стране рассчитывают на то, что Анкара в случае развязывания США войны против Ирана может открыть «второй фронт» против Тегерана с нахичеванского плацдарма. Может быть, именно с этими моментами связано появление публикации Гюрджанлы о возможности появлении турецкой базы в Нахичевани.

Ранее азербайджанский политолог Расим Мусабеков утверждал, что «США в связи с обострившейся ситуацией в отношении Ирана, возможно, даже будут приветствовать военное присутствие Турции в Нахичевани». Но есть и другие вопросы. Сейчас проблемы Республики Арцах (Нагорный Карабах) и Нахичевани не только сопрягаются между собой, но и могут в будущем завязываться на курдский вопрос. В этой связи турецкая газета Cumhuriyet утверждает, что «регион, который мы называем Ближним Востоком, уже фактически породил независимое курдское государство» и «речь нужно вести о Севрском договоре 1920 года, который предусматривал создание Большого армянского государства». Тогда в этом контексте внятно воспринимаются обеспокоенности некоторых армянских экспертов укреплением позиции Турции в Нахичевани. Похоже, они считают, что вскоре может быть запущен «часовой механизм», который разрушит Московский и Карсский договоры 1921 года.

Пока же гарантом статуса Нахичевани как протектората Азербайджана выступает не только Турция, но Россия. Этим сказано многое, и нет сомнений в том, что Москва с Анкарой «держат в уме» ситуацию в этом регионе.