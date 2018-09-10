Укрепляются связи Таджикистана с КНР и ШОС

Душанбе, , 17:39 — REGNUM В Пекине состоялась пресс-конференция, посвященная 27-й годовщине независимости Таджикистана, которую провел посол этой среднеазиатской республики в КНР Парвиз Довлатзода, сообщает 10 сентября Синьхуа.

В ходе выступления и в ответах на вопросы таджикский дипломат уделил особое внимание развитию отношений с Китаем, которые он охарактеризовал как «всеобъемлющее стратегическое партнерство на благо народов двух стран, мира и стабильности в регионе».

Посол заверил аудиторию в готовности Таджикистана «и в дальнейшем добиваться лучшего сопряжения Национальной стратегии развития республики на период до 2030 года с инициативой «Пояса и пути», работать над продвижением крупных проектов по расширению сотрудничества и гуманитарных связей».

Приоритетное внимание также было уделено долгосрочному взаимодействию Таджикистана в рамках СНГ, а также с государствами-партнерами по ШОС, потенциал которой получил в выступлении дипломата высокую оценку.