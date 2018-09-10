Второй тур на выборах владимирского губернатора назначен на 23 сентября

Владимир, , 17:37 — REGNUM Второй тур выборов губернатора Владимирской области состоится в воскресенье, 23 сентября. Об этом во время брифинга сообщил глава избиркома Вадим Минаев. Во второй тур вышли Светлана Орлова («Единая Россия») и Владимир Сипягин (ЛДПР).

«В связи с тем, что ни один из кандидатов не получил более 50% голосов избирателей, на 23 сентября будет назначено повторное голосование», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как отметил председатель избиркома Вадим Минаев, сейчас комиссия займется печатью и доставкой приглашений, а также изготовлением бюллетеней.

Ранее Вадим Минаев рассказал по видеосвязи главе ЦИК Элле Памфиловой, что регион почти готов к проведению второго тура.

«С финансами у нас проблем нет. Эти деньги в установленном законом порядке у нас были предусмотрены при формировании бюджета кампании. С нормативно-правовой базой тоже сейчас последние приготовления. Будем готовиться ко второму туру, он намечен на 23 сентября, постараемся провести его организованно и в соответствии с действующим законодательством», — сказал Вадим Минаев.

Напомним, выборы губернатора Владимирской области состоялись 9 сентября. Явка составила 32,96%. Жители области выбирали главу региона из четырех кандидатов. В итоге Светлана Орлова набрала 36,42%, Владимир Сипягин — 31,19%. Третье и четвертое места заняли кандидат от «Справедливой России» Сергей Бирюков и представитель партии «Патриоты России» Сергей Глумов, которые набрали 17,48% и 6,81% соответственно.