СМИ: США и курдские отряды ведут бои с ИГ* за город Хаджин на востоке Сирии

Дамаск, , 17:35 — REGNUM Курдские отряды, входящие в так называемый альянс «Сирийских демократических сил» (СДС), поддерживаемый США, проводит массированное наступление на территории востока Сирии, контролируемые группировкой ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 10 сентября интернет-портал «Аль-Масдар».

Утверждается, что целью этой операции является город Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор на реке Евфрат. Портал сообщает, что наземные силы, состоящие из курдов, сосредоточились на походах к города, в то время как авиация США наносит по Хаджину массированные авиаудары.

Напомним, ранее начальник российского Центра по примирению сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко на экстренной пресс-конференции сообщил журналистам, что американские ВВС применяют в ходе ударов по городу Хаджин запрещенные фосфорные боеприпасы.

Как сообщало, предыдущие две попытки курдских формирований, поддерживаемых США, взять город Хаджин, окончились неудачей.

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