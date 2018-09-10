Армия Египта: на Синае ликвидированы «особо опасные» террористы

Каир, , 18:04 — REGNUM В ходе спецоперации на Синае военные Египта ликвидировали двоих «особо опасных» террористов, 10 сентября передает агентство Reuters.

Согласно заявлению военных, в числе убитых боевиков оказались «два самых опасных террористических элемента» — Мохамед Ибрагимом Джабр Шахин и Юмаа Ияд Маршуд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 10 сентября египетские военные сообщили об уничтожении на Синайском полуострове 11 боевиков и штаба исламистов, устроенного на заброшенной АЗС вблизи города Аль-Ариш.

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