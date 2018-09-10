В Пхеньяне прошла встреча лидера КНДР с Председателем ВСНП

Пхеньян, , 17:32 — REGNUM В Пхеньяне с визитом по случаю 70-летия основания КНДР находится Председатель ВСНП Ли Чжаньшу, который передал Председателю Трудовой партии Кореи (ТПК), Председателю Госсовета КНДР Ким Чен Ыну письмо от генерального секретаря ЦК КПК, Председателя КНР Си Цзиньпина, сообщает 10 сентября Синьхуа.

В письме китайский лидер отдал должное выдающимся успехам в социалистическом строительстве, которые достигнуты за годы руководства страной Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Ына. При нынешнем лидере, подчеркивается в послании, страна сосредоточилась на экономическом развитии и улучшении благосостояния народа.

Во время встречи с Ким Чен Ыном Ли Чжаньшу подчеркнул необходимость реализации тех договоренностей, которые достигнуты в двусторонних отношениях. В связи с этим особо отмечена важность трех встреч лидеров КНР и КНДР, которые состоялись в 2018 году и сыграли большую роль в укреплении мира и стабильности в регионе. Глава ВСНП подтвердил неизменность позиции КНР, которая заключается в поддержке Китаем социалистического курса КНР вне зависимости от перемен в международной обстановке. Неизменными, подчеркнул Ли Чжаньшу, остаются чувства дружбы между народами двух стран.

Касаясь ситуации на Корейском полуострове, китайский гость отметил важность урегулирования вопросов, связанных с денуклеаризацией, путем диалога и консультаций, в рамках мирных переговоров. Он заверил в неизменной готовности КНР и дальше работать со всеми заинтересованными сторонами и играть конструктивную роль в политическом урегулировании.

Поблагодарив Си Цзиньпина за поздравления и передав ему наилучшие пожелания, Ким Чен Ын отметил, что визит Ли Чжаньшу символизирует глубокую и традиционную дружбу со стороны Китая, трогательную для ТПК, правительства и народа КНДР.

Главным приоритетом нового курса, который проводят ТПК и КНДР Ким Чен Ын назвал развитие экономики, и в этом страна намерена учиться у Китая и следовать его опыту.

Северокорейский лидер подчеркнул, что КНДР сохранит приверженность сингапурским договоренностям с США, которые также должны предпринять соответствующие шаги по продвижению политического урегулирования проблем Корейского полуострова, заявил Ким Чен Ын.