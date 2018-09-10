Путин: Россия и Япония должны сотрудничать, уважая друг друга

Владивосток, , 17:27 — REGNUM Российская Федерация настроена развивать сотрудничество с Японией на основе добрососедства и учета интересов друг друга. Об этом сегодня, 10 сентября, заявил президент России Владимир Путин после встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в рамках Восточного экономического форума, который начинается во Владивостоке.

Напомним, Абэ прибыл во Владивосток во главе японской делегации, которая примет участие в Восточном экономическом форуме.

«Настроены развивать российско-японское взаимодействие на основе принципов добрососедства, взаимного уважения и учета интересов», — сказал российский лидер.

Также Путин напомнил, что в этом году у него уже была встреча с главой японского правительства, и на той встрече Абэ сопровождала делегация с участием ведущих японских предпринимателей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, японские власти в политическом плане хотят добиться от российских властей вполне определённых вещей, а именно передачи Японии Южных Курил. При этом в Японии есть определённые политические силы, которые хотят получить от России не только Южные Курилы, но и всю курильскую гряду островов, а также как минимум южную часть острова Сахалин.

В качестве компенсации за территории Япония сулит России весьма призрачные экономические выгоды.