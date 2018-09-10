Военные Египта уничтожили 11 боевиков на Синае

Каир, , 17:31 — REGNUM Египетские военные отчитались об очередной спецоперации против террористов на Синае, 10 сентября передает агентство Reuters.

В результате операции вблизи города Аль-Ариш был уничтожен штаб исламистов, который был устроен боевиками на заброшенной автозаправочной станции.

В ходе боя военными были были ликвидированы 11 исламистов и захвачено большое количество огнестрельного оружия и боеприпасов. О потерях со стороны египетских сил безопасности не сообщается.

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