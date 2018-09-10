Ответ Вудворду: Трамп пообещал написать «настоящую книгу»

Вашингтон, , 17:24 — REGNUM 45-й президент США Дональд Трамп назвал уже ставшую скандальной книгу члена редакционной коллегии газеты The Washington Post Боба Вудворда «Страх. Трамп в Белом доме» не более чем шуткой. Он также раскритиковал членов Демократической партии страны и пообещал, что сам напишет книгу. По этому поводу глава США высказался в своём Twitter.

По словам американского лидера, книга Вудворда — это шутка, и ещё одна нападка на президента. Трамп обратил внимание на то, что автор ссылается на неподтверждённые, анонимные или неназванные источники, а многие люди, чьи цитаты использованы в книге, заявили, что их высказывания выдуманы. В заключении глава Белого дома отметил, что «демократы не могут вынести проигрыша», и пообещал, что напишет «настоящую книгу».

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1039111866956566528

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1039130589406875648

Вскоре Дональд Трамп опубликовал ещё несколько новых твитов, в одном их которых он назвал демократов «очень непорядочными людьми». Фальшивые книги, статьи, телевизионные «хиты» срабатывают лучше, чем любые опросы, считает американский лидер. По его мнению, демократы таким образом больше теряют.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1039150829754888192

Твит был опубликован в преддверии выхода книги Вудворда. «Страх. Трамп в Белом доме» должна появиться на полках книжных магазинов 11 сентября. И многие пользователи обращают внимание на символичность даты представления книги. Здесь рассказывается о ряде событий, якобы порочащих администрацию Трампа. В Белом доме книгу назвали сборником «сфабрикованных историй», а также заявили, что над ней работали недовольные бывшие сотрудники, которые хотят «выставить президента в плохом свете».

Как передавало ИА REGNUM, сам Трамп уже не раз высказывался в негативном ключе по поводу этой работы члена редакционной коллегии газеты The Washington Post. Глава США заявлял, что «это всего лишь ещё одна плохая книга», которая не заслуживает доверия. Трамп писал, что если бы пообщался с журналистов, скорее всего, это никак бы не отразилось на содержании книги, поскольку автор уже имел «чёткую цель» при написании работы.

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