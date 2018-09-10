Президент Сербии заявил об отсутствии проектов решения по Косово

Белград, , 17:19 — REGNUM У правительства Сербии нет проекта решения вопроса Косово и Метохии. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич на время встречи с жителями города Косовска-Митровица во время двухдневной поездки в регион.

По словам главы республики, он выступает за скорейшее урегулирование косовской проблемы, однако не является оптимистом в данном вопросе.

«Хотим ли мы договора с албанцами или хотим продолжения агонии, в которой в любом случае мы потеряем всё? Это может быть вопросом одного года, пяти или десяти лет… — сказал Вучич. — Есть ли у нас какой-либо проект соглашения в Брюсселе, как говорит об этом весь мир? Здесь, перед вами, я открыто и со всей ответственностью говорю: его нет!»

Вучич подчеркнул, что Белград и Приштина «даже близко не подошли» ко взаимоприемлемому решению, тем не менее у обеих сторон сегодня есть убеждение в необходимости «разговаривать и пытаться улучшить отношения».

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Президент Сербии в минувшие выходные, 8−9 сентября, совершил двухдневную поездку в Косово. В населяемой сербами северной части Косовской Митровицы на встречу с Вучичем собрались тысячи человек. Одной из затронутых тем стала проблема безопасности косовских сербов. Глава республики заявил, что не может обещать оружие местным жителям, но и не допустит того, чтобы оружие было применено против них. «Если косовские сербы подвергнутся нападению, я не колеблясь обеспечу их защиту», — заверил он.

Вучич отметил, что хотел бы видеть регион мирным, обеспечить сербских детей в Косово детскими садами и школами, открыть фабрики, построить новые дороги и в целом «сделать всё, чтобы у людей было, ради чего оставаться». По словам президента, в Белграде уже разработаны конкретный инвестиционный план и проекты развития инфраструктуры всех муниципалитетов Косово с большинством сербского населения.

Отметим, что визит Александра Вучич в край сопровождался рядом провокаций. Так, 9 сентября несколько сотен албанцев, назвавших себя ветеранами «Армии освобождения Косово», блокировали путь к населённому пункту Бане в муниципалитете Србице, где была запланирована встреча Вучича с проживающими там сербами. Полиция Косово и силы под руководством НАТО KFor заявили, что не могут гарантировать безопасность сербской делегации, и в связи с этим поездку было решено отменить.

Сам визит президента Сербии находился под угрозой срыва. Спикер парламента Косово Кадри Весели заявил, что разрешение властей в Приштине на поездку Вучича может быть отозвано, если власти сочтет, что она представляет «угрозы стабильности».

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Напомним, что в августе Александр Вучич заявил о поддержке им идеи разграничения Косово на сербскую и албанскую части, которая ранее уже неоднократно озвучивалась на разных уровнях. Позднее главы десяти муниципалитетов Косово с преимущественно сербским населением направили обращение к президенту Сербии, в котором также заявили о поддержке данной инициативы.

В то же время президент Косово Хашим Тачи заявлял, что допускает только такую корректировку границы, при которой к Косово отойдут три соседних сербских муниципалитета — населённые преимущественно албанцами Прешево и Буяновац, а также Медведжа, где проживает албанское меньшинство.

Ожидалось, что данная тема станет предметом обсуждения на встрече Вучича и Тачи 7 сентября в Брюсселе, однако запланированных переговоров не состоялось. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини провела в один день отдельные встречи с президентом Сербии и главой Косово.