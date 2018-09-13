«Ледниковый период» начался между двумя патриархатами?

Ватикан, , 05:19 — REGNUM О начале «ледникового периода» между Московским и Константинопольским патриархатами пишет австрийское издание Kathpress. Какие прогнозы строятся относительно дальнейшего развития ситуации, сообщает своем обзоре католической прессы редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Что именно будут делать назначенные на Украину Константинополем экзархи, пока неясно, однако возможные версии привел глава Украинской православной церкви Константинопольского патриархата в США митрополит Антоний Щерба еще в августе. Вероятный вариант — созыв Всеукраинского собора из числа представителей всех Церквей этой страны. Этот собор изберет патриарха, которого Константинополь вынужден будет признать и предоставить ему томос. Впрочем, как сказал митрополит, «еще не уверен, что томос будет предоставлен».

В свою очередь итальянское издание AsiaNews заявляет, что получение автокефалии будет означать для украинских православных независимость от Москвы, которая поняла неизбежность этого отделения. Можно ждать давления и угроз, хотя прогнозируемый раскол в православном мире маловероятен, ведь решается не догматический, а административный вопрос.

Какая мера, по данным источников, позволит России сохранить лицо в этой ситуации, и какие еще события обсуждает католическая пресса, читайте в обзоре: На Украине появились признаки «православной войны»

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