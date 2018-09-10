Волгоградские общественники признали выборы чистыми

Волгоград, , 17:10 — REGNUM Наблюдатели от Общественной палаты Волгоградской области не нашли нарушений на выборах, которые состоялись в регионе в единый день голосования, сообщила 10 сентября пресс-служба общественной палаты.

«Все выборы, проходившие на территории Волгоградской области, признаны состоявшимися и прошли без каких-либо нарушений. Со своей стороны можем отметить, что к нам на горячую линию поступали звонки от жителей, однако все вопросы, которые они задавали, носили чисто справочный характер», — сказала председатель Общественной палаты Волгоградской области Татьяна Гензе.

ИА REGNUM напоминает, что 9 сентября выборы прошли в 22 районах и трех городах Волгоградской области. К примеру, жители регионального центра выбирали депутатов городской думы. На них абсолютное большинство голосов получила «Единая Россия» — 52,64%. Также места в гордуме достанутся КПРФ (14,65%), ЛДПР (13,12%) и «Справедливой России» (7,7%). В 17 одномандатных округах из 18 победу одержали представили партии власти.

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