Второй тур губернаторских выборов: «Единая Россия» нацелена на победу

Москва, , 17:08 — REGNUM «Единая Россия» и ее региональные отделения сделают все для того, чтобы кандидаты в губернаторы от Партии получили победу во втором туре выборов.

«Безусловно, все четыре кандидата были выдвинуты партией «Единая Россия», поэтому и наши отделения, и наши представители, которые входили в региональные избирательные штабы по выборам высших должностных лиц, будут принимать активное участие во втором туре», — заявил на брифинге по итогам Единого дня голосования секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

По его словам, соответствующая работа штабов сейчас идет во всех регионах. «Мы сделаем все для того, чтобы наши кандидаты, прошедшие во второй тур, получили победу», — заключил Андрей Турчак.

По итогам Единого дня голосования второй тур выборов губернаторов пройдет в четырех российских регионах: Приморский и Хабаровский края, а также Республика Хакасия и Владимирская область.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Единый день голосования прошел 9 сентября 2018 года. Он завершил 84 избирательные кампании в 52 субъектах РФ.

«Единая Россия» победила по спискам в 13 из 16 кампаниях, а с учетом одномандатников имеет контроль во всех 16 регионах, в том числе в Иркутской области. На выборах в гордумы 10 из 12 городов партия одержала чистую победу, но с учетом списков и одномандатников будет иметь контроль над всеми заксобраниями.

Средний процент голосов, набранный «Единой Россией» на выборах в законодательные собрания, — 49,88%, а вместе с одномандатниками — более 60%.

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