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В Костромской области назначен новый заместитель губернатора

Политика

Обязанности бывшего зама будет исполнять два человека

В Костромской области назначен новый заместитель губернатора
Иллюстрация: Adm44.ru
Резиденция губернатора Костромской области

Кострома, 10 сентября 2018, 17:08 — REGNUM  В Костромской области назначен новый заместитель главы региона, сообщает пресс-служба губернатора области. Им стал бывший директор департамента имущественных и земельных отношений Денис Гальцев.

Обязанности предыдущего заместителя — Алексея Смирнова — распределили на двух замов главы региона:

  • лесопромышленным комплексом, сельским хозяйством и природными ресурсами займется Денис Гальцев;
  • за развитие транспортной сферы и дорожного хозяйства будет отвечать Юрий Маков.

ИА REGNUM напоминает, что бывший заместитель губернатора Костромской области Алексей Смирнов прошел конкурсный отбор и стал главой администрации города Костромы. Депутаты областной думы единогласно поддержали его кандидатуру.

Как передает K1news.ru, новый глава города обещает:

  • спасать Волгу от загрязнения;
  • сделать Кострому привлекательной для туристов;
  • работать над повышением комфортности жизни горожан: парковки, общественный транспорт;
  • уделить внимание вопросу застройки исторической части города и берегов Волги.

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Выборы главы Костромы — 2018
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