В Костромской области назначен новый заместитель губернатора

Кострома, 10 сентября 2018, 17:08 — REGNUM В Костромской области назначен новый заместитель главы региона, сообщает пресс-служба губернатора области. Им стал бывший директор департамента имущественных и земельных отношений Денис Гальцев.
Обязанности предыдущего заместителя — Алексея Смирнова — распределили на двух замов главы региона:
- лесопромышленным комплексом, сельским хозяйством и природными ресурсами займется Денис Гальцев;
- за развитие транспортной сферы и дорожного хозяйства будет отвечать Юрий Маков.
ИА REGNUM напоминает, что бывший заместитель губернатора Костромской области Алексей Смирнов прошел конкурсный отбор и стал главой администрации города Костромы. Депутаты областной думы единогласно поддержали его кандидатуру.
Как передает K1news.ru, новый глава города обещает:
- спасать Волгу от загрязнения;
- сделать Кострому привлекательной для туристов;
- работать над повышением комфортности жизни горожан: парковки, общественный транспорт;
- уделить внимание вопросу застройки исторической части города и берегов Волги.