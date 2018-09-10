Вице-премьер Италии: крупные СМИ ведут пропаганду в интересах истеблишмента

Рим, , 17:03 — REGNUM Множество итальянских СМИ, включая крупнейшие, занимаются систематической дискредитацией нового правительства страны, используя механизмы пропаганды и передергивания фактов, написал в понедельник, 10 сентября, в официальном блоге правящего «Движения 5 звезд» его лидер вице-премьер Луиджи Ди Майо.

Приведя недавние примеры передергиваний, граничащих с дезинформацией, Ди Майо отметил, что проблема — в ангажированности владельцев изданий, которые получали от крупного бизнеса огромные деньги под видом «рекламных», а в ответ поддерживают позицию крупного бизнеса, к примеру, в вопросе о концессионных соглашениях в дорожной отрасли.

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Противостоять этой пропаганде в интересах истеблишмента можно с помощью нового закона, который обеспечит свободу журналистов в подобных ситуациях, добавил вице-премьер.

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