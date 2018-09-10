Проценты, полученные «ЕР» 9 сентября, превзошли ожидания экспертов

Москва, , 16:58 — REGNUM На прошедших в Единый день голосования выборах «Единая Россия» показала средний результат в 60,03% голосов. При этом наивысший результат зафиксирован в регионах с наибольшими показателями явки избирателей. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак.

«В среднем по стране на всех уровнях выборов «Единая Россия» показала результат в 60,03% голосов. Напомню, что многочисленные эксперты прогнозировали нашей партии результат в пределах 30%. Из 16 кампаний по выборам в Заксобрания — в 13 регионах «Единая Россия» на первом месте. Так Партия взяла в Кемеровской области 89% мандатов, в Калмыкии — 77,8% мандатов, в Ростовской области — 76,7% мандатов», — констатировал Андрей Турчак.

При этом явка на этих выборах оказалась выше прогнозируемой — 36,3%.

«В различных регионах она варьировалась от 20 до 66%. При этом «Единая Россия» показала лучшие результаты прежде всего там, где была высокая явка, — заявил Турчак. — Например, явка в Кемеровской области — 66%, в Ростовской — 45,5%, в Республике Калмыкия — 54,6%. Эти же регионы показали наибольшие результаты «Единой России». И напротив, явка в Забайкалье — 22%, в Иркутской области — 26%. В этих регионах результаты партии наиболее низкие», — рассказал секретарь Генерального совета партии «Единая Россия».

Напомним, 31 августа в Москве, руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров высказал предположение, о том, что «планируемые изменения пенсионного законодательства, в частности повышение пенсионного возраста могут стать одним из факторов, которые отрицательно скажутся на явке избирателей на региональных выборах 9 сентября».

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По мнению экспертов, в таких условиях для «Единой России» «победа с результатом в 30% являлась бы хорошим результатом, 35% — отличным, более 40% — великолепным, но маловероятным».

Однако на прошедших в Единый день голосования выборах «Единая Россия» показала средний результат в 60,03% голосов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 26 регионах в Единый день голосования прошли выборы высших должностных лиц, в 16 — депутатов Законодательных собраний, в 12 — депутатов административных центров, в 8 — выборы глав административных центров, а также 15 кампаний по выборам в органы местного самоуправления, в результате которых было замещено 23 100 мандатов. Также прошли досрочные выборы семи депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам.