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Избирком Екатеринбурга утвердил результаты выборов в гордуму

Политика

По партийным спискам треть у «Единой России»

Екатеринбург, 10 сентября 2018, 16:55 — REGNUM  В Екатеринбурге городская избирательная комиссия утвердила результаты выборов депутатов гордумы по единому округу. Постановление опубликовано на официальном сайте горизбиркома.

В выборах приняли участие пять политических партий. «Единая Россия» получила шесть мест, КПРФ — пять, «Справедливая Россия» — четыре, ЛДПР — два, а «Яблоко» — одно.

В ближайшее время будут утверждены и результаты голосования по 18 одномандатным округам. Напомним, в 12 из них, по предварительным данным, побеждают единороссы.

Напомним, выборы проходили 9 сентября. Жители Екатеринбурга избрали на пять лет 36 депутатов.

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Выборы главы Екатеринбурга и городской думы
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