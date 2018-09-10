Избирком Екатеринбурга утвердил результаты выборов в гордуму

Екатеринбург, , 16:55 — REGNUM В Екатеринбурге городская избирательная комиссия утвердила результаты выборов депутатов гордумы по единому округу. Постановление опубликовано на официальном сайте горизбиркома.

В выборах приняли участие пять политических партий. «Единая Россия» получила шесть мест, КПРФ — пять, «Справедливая Россия» — четыре, ЛДПР — два, а «Яблоко» — одно.

В ближайшее время будут утверждены и результаты голосования по 18 одномандатным округам. Напомним, в 12 из них, по предварительным данным, побеждают единороссы.

Напомним, выборы проходили 9 сентября. Жители Екатеринбурга избрали на пять лет 36 депутатов.