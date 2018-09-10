В Литве вновь заговорили о войне с Россией: Радио REGNUM

Москва, 10 сентября 2018, 17:00 — REGNUM
- В парламенте Литвы вновь заговорили о приближающейся войне с Россией;
- Угрозы США по Сирии свидетельствуют о политической несостоятельности;
- Для сдерживания Китая США нужно сблизиться с КНДР;
- Жители четырёх российских регионов устали от губернаторов;
- Рубль пытается восстановиться.
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Читайте ранее в этом сюжете: США беспокоят успехи России, Литву — советское прошлое: Радио REGNUM