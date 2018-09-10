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Представитель президента Украины в Крыму: Киев не даст воды полуострову

Политика

«Крым должен быть токсичным»

Киев, 10 сентября 2018, 16:51 — REGNUM  Так называемый «представитель президента Украины в Крыму» Борис Бабин заявил, что украинские власти не допустят возобновления поставок на полуостров днепровской воды. Об этом виртуальный представитель президента Украины в Крыму заявил сегодня, 10 сентября, в эфире телеканала «112 Украина».

«И они эту воду не получат. Крым должен быть токсичным», — заявил Бабин, которого на Украине считают представителем президента Петра Порошенко в Крыму.

Напомним, ранее украинский министр по вопросам временно «оккупированных территорий» Юрий Грымчак заявил, что обсуждать вопрос о возобновлении подачи днепровской воды в Крым Киев будет только после того, как «Россия признает факт оккупации».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинские власти перекрыли Северо-крымский канал, по которому пресная днепровская вода поступала в степные районы Крыма, после того, как Крым вернулся в состав России.

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