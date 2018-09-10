Армения и Грузия хотят повысить товарооборот в четыре раза

Ереван, , 16:43 — REGNUM Перед Арменией и Грузией стоит амбициозная задача повысить объем товарооборота до $1 млрд. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам встречи со своим грузинским коллегой Мамукой Бахтадзе в Ереване.

«Сегодня мы провели важные переговоры, в ходе обсуждений были сформулированы амбициозные задачи развития сотрудничества. Отношения между нашими странами блестящие, и перед нами стоит задача привести экономический компонент отношений в соответствие с содержательным и эмоциональным уровнем, который существует между нашими народами», — сказал Пашинян.

Он также отметил, что в ближайшее время начнет свою работу правительственная комиссия, перед которой будет поставлена задача сформировать дорожную карту развития экономических и политических отношений.

В свою очередь, грузинский премьер-министр Мамука Бахтадзе отметил, что в отношениях Армении и Грузии есть нереализованный потенциал по многим направлениям.

Он также сказал, что стороны обсудили вопросы сотрудничества в транспортной, энергетической и других сферах, выразив при этом готовность к дальнейшему эффективному сотрудничеству.

По официальным данным, внешнеторговый оборот Армении с Грузией за 2017 год вырос на 1,5%, составив $248,9 млн.

Примечательно, что во время недавнего визита в Баку грузинский премьер заявил, что в 2018 году Грузия намерена довести внешнеторговый оборот с Азербайджаном до $1 млрд, а в течение последующих двух лет повысить эту цифру еще на 50−60%.

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