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Жириновский избран депутатом Екатеринбургской гордумы

Политика

Он уже отказался от мандата

Жириновский избран депутатом Екатеринбургской гордумы
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Владимир Жириновский

Екатеринбург, 10 сентября 2018, 16:43 — REGNUM  Депутат Госдумы и лидер ЛДПР Владимир Жириновский избран депутатом Екатеринбургской городской думы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в горизбиркоме.

Список избранных по единому округу депутатов гордумы опубликован на официальном сайте горизбиркома. Владимир Жириновский значится среди тех, кто избран от ЛДПР.

Известно, что он уже отказался от мандата. Также поступил и прошедший в думу вторым Григорий Вихарев. Он победил в одном из одномандатных округов и передаст списочное место следующим за ним однопартийцам.

В думу Екатеринбурга прошёл и ещё один депутат Госдумы Дмитрий Ионин. Он также откажется от городского мандата.

Напомним, выборы проходили 9 сентября. По спискам в думу проходят шестеро представителей «Единой России», пятеро представителей КПРФ, четверо от «Справедливой России», двое от ЛДПР и один от партии «Яблоко».

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Выборы главы Екатеринбурга и городской думы
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