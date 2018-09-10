Жириновский избран депутатом Екатеринбургской гордумы

Екатеринбург, , 16:43 — REGNUM Депутат Госдумы и лидер ЛДПР Владимир Жириновский избран депутатом Екатеринбургской городской думы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в горизбиркоме.

Список избранных по единому округу депутатов гордумы опубликован на официальном сайте горизбиркома. Владимир Жириновский значится среди тех, кто избран от ЛДПР.

Известно, что он уже отказался от мандата. Также поступил и прошедший в думу вторым Григорий Вихарев. Он победил в одном из одномандатных округов и передаст списочное место следующим за ним однопартийцам.

В думу Екатеринбурга прошёл и ещё один депутат Госдумы Дмитрий Ионин. Он также откажется от городского мандата.

Напомним, выборы проходили 9 сентября. По спискам в думу проходят шестеро представителей «Единой России», пятеро представителей КПРФ, четверо от «Справедливой России», двое от ЛДПР и один от партии «Яблоко».