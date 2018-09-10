Последний срок Собянина

Москва, , 16:40 — REGNUM Кандидат-самовыдвиженец, действующий столичный градоначальник Сергей Собянин прогнозируемо одерживает победу на выборах мэра Москвы. По предварительным данным, он набирает 70,02% голосов избирателей после обработки 99% протоколов.

На втором месте — представитель от КПРФ Вадим Кумин с 11,44%, на третьем — кандидат от «Справедливой России» Илья Свиридов — 7,06%. Далее идут кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев — 6,76% и Михаил Балакин от «Союза горожан», набравший 1,87% голосов избирателей.

Явка избирателей на выборах мэра Москвы, по данным обработки 99% протоколов, составила 30,86%. Напомним, в Москве были открыты 3808 избирательных участков, из них около 200 работали за пределами города — в Московской, Калужской, Владимирской и Тульской областях.

Президент Владимир Путин уже поздравил Сергея Собянина с победой на выборах мэра столицы. Сам Собянин также объявил о победе и поблагодарил членов своего штаба, доверенных лиц и всех горожан, проголосовавших на выборах, в том числе и за других кандидатов.

«Спасибо всем, кто пришел на выборы, но отдал свой голос другим кандидатам. Независимо от разницы во взглядах, все мы одинаково любим наш город и желаем ему добра», — отметил он.

В штабе Собянина собрались доверенные лица, среди которых телеведущие Елена Малышева, Арина Шарапова, актрисы Дарья Мороз, Яна Поплавская, врач Леонид Рошаль, искусствовед Ольга Свиблова, ресторатор Игорь Бухаров, бизнесмен Михаил Куснирович и другие.

Также в своем обращении Собянин отметил, что «эти выборы отличаются от предыдущих прежде всего тем, что я иду, в соответствии с федеральным законом, на последний срок, я не имею больше права избираться мэром Москвы».

«Но что это означает — это означает не то, что теперь можно почивать на лаврах, доживая последний срок, наоборот, мы столько с вами наметили планов, столько взяли обязательств, что в эти годы придется пахать больше, чем за предыдущие пять лет. Это означает, что буквально с завтрашнего дня засучив рукава вся команда будет работать», — сказал градоначальник.

Он также обозначил главные сферы деятельности в течение нового срока своих полномочий. В числе прочего он указал развитие общественного транспорта, программу реновации, борьбу с онкологическими и сердечными заболеваниями, надомное обслуживание для пожилых людей и инвалидов. Также он отдельно указал на реализацию программы «Мой район», предусматривающую комплексное благоустройство всех частей города.

По мнению политолога Сергея Журавского, победа Сергея Собянина прогнозировалась с самого начала предвыборной гонки.

«Надо признать, что никто не сомневался в его победе. Вопросов было немного — какой процент наберет Собянин, насколько убедительной окажется его победа и кто займет второе место. Других интриг у этой кампании не было», — сказал собеседник ИА REGNUM.

По мнению главы «Политической экспертной группы» Константина Калачева, для руководителя региона, который не в первый раз идет на выборы, важен каждый реальный голос, который приобретен или потерян в межвыборный период:

«Проценты, включая процент явки, не надо делать фетишем. Абсолютное количество голосов в динамике как интегральная оценка работы куда показательнее. Результат Собянина уверенный, в процентах на 20 с лишним больше, чем пять лет назад».

По словам Калачева, кампания была «чистая, без нарушений, без скандалов».

«Конкуренты Собянина на досках объявлений висели на каждом подъезде. Что касается явки, то она оказалась вполне убедительной, учитывая отсутствие претендентов на победу (кроме Собянина) и падение интереса к выборам у граждан после масштабной президентской кампании», — сказал Калачев.

По оценкам главы Центра урегулирования социальных конфликтов Олега Иванова, выборы мэра Москвы в этом году были безальтернативными в том смысле, что, наверное, с самого начала ни у кого не было сомнений в том, кто на них победит.

«Все конкуренты Сергея Собянина боролись между за собой лишь за второе место, что может способствовать в дальнейшем развитию их политической карьеры. Этот момент составлял некоторую интригу выборов, а также, пожалуй, явка — действующий мэр приложил значительные усилия по ее повышению. Однако явка была традиционно невысокой, составила около 30%, несмотря на то, что москвичам дали возможность голосовать в соседних регионах, а также на два часа продлили время голосования», — пояснил Иванов.

По его оценкам, основная причина такой явки — все та же: выборы безальтернативны, главная интрига отсутствует, людям участвовать в них неинтересно.

«Это не значит, что избиратели, проигнорировавшие выборы, — все оппозиционеры. Возможно, они просто не увидели 9 сентября «своего» кандидата, человека, который бы мог представлять во власти их интересы. Именно поэтому, в частности, следует отметить низкую активность молодых людей (условно до 30 лет). Если на выборах мэра Москвы 2013 года их интересы представлял Алексей Навальный, а на президентских выборах этого года — Ксения Собчак, то на прошедших мэрских выборах не было кандидата «от молодежи», человека, отвечавшего ее ожиданиям», — сказал эксперт.

Он полагает, что Илья Свиридов как представитель «Справедливой России» ориентировался все-таки на более возрастную аудиторию.

Второе место Вадима Кумина Иванов назвал «ожидаемым»:

"В отсутствие фигур от несистемной оппозиции традиционно вторым должен был финишировать кандидат от КПРФ, тем более, что позиции партии неплохо укрепились в связи жесткой риторикой ее представителей в отношении непопулярной пенсионной реформы. Третье место Свиридова можно расценивать как успех для него. Пусть ненамного, но ему удалось обойти опытного Михаила Дегтярева, депутата Госдумы от ЛДПР, участника прошлых выборов мэра Москвы. Свиридов пока никак не может выбраться с муниципального уровня, и этот результат, возможно, поможет ему в политической карьере», — заключил Иванов.

Политолог Дмитрий Михайличенко признал, что прогнозируемость итогового результата и неучастие значимых фигур от оппозиции определила и картинку кампании, и итоговый результат.

«Команда действующего мэра Москвы смогла мобилизовать лоялистов, однако качественно повысить явку не получилось. Москвичи слишком ценят свое время и многие не готовы участвовать в выборах с заранее известным результатом», — пояснил эксперт.

По его словам, среди факторов успеха Собянина, прежде всего, необходимо выделить его имидж как эффективного управленца. Так, по словам Михайличенко, программа благоустройства, общественный транспорт и ряд других инициатив, реализованных за последние пять лет, безусловно, этому способствовали.

«С технологической точки зрения достаточно успешным был проект «московское долголетие». Также необходимо отметить, что был успешно применен информационный ракурс, дихотомично подчеркивающий изменения между Москвой при Лужкове и при Собянине. Такая перспектива взгляда использовалась и в СМИ и в соцсетях», — подчеркнул политолог.

«Что касается других кандидатов, то они не запомнились яркими кампаниями, а Михаил Балакин откровенно провалил ее, карикатурно выполнив свою роль. При этом Вадим Кумин получил относительно достойный результат, прежде всего, за счет КПРФ, а Илья Свиридов смог сформировать привлекательный для москвичей образ кандидата», — заключил Михайличенко.

Сами результаты голосования убедительно показывают, что политически активная (но не радикализированная) часть населения Москвы положительно оценивают результаты работы Сергея Собянина, пояснил гендиректор фонда «Прикладная политология» Сергей Смирнов.

«Эти результаты перевесили для них негатив от пенсионной реформы или реновации. Так что победа Сергея Собянина вполне легитимна. Хотя в следующий раз на выборах будет намного сложнее», — констатировал эксперт.

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Напомним, на предыдущих выборах мэра Москвы в 2013 году Сергей Собянин был переизбран на пост градоначальника, набрал 51,37% голосов избирателей. Его главный соперник Алексей Навальный получил поддержку у 27,24% москвичей. Явка составила 32,07%