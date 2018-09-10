Нидерланды прекращают финансирование «Белых касок» и всей оппозиции в Сирии

Амстердам, , 16:37 — REGNUM Правительство Нидерландов приняло решение о прекращении финансирования оппозиции в Сирии, а также действующей в стране неправительственной организации «Белые каски». Об этом сообщил 10 сентября министр иностранных дел страны Стеф Блок, передаёт Dutch News.

Как заявлено, поддержка властями королевства сирийской оппозиции не принесла желаемых результатов и была признана неэффективной стратегией. При этом, по словам министра, Нидерланды сохраняют приверженность политическому урегулированию в Сирии.

Уточняется, что финансирование Нидерландами оппозиции будет прекращено незамедлительно, тогда как «Белые каски» ещё будут получать помощь до конца текущего года.

Напомним, в мае госдепартамент США объявил о прекращении спонсирования «Белых касок» по требованию президента Дональда Трампа в рамках проводимого им курса на сокращение финансовых расходов Вашингтона. Однако в июне было объявлено, что США всё же выделят порядка $6,6 млн на оказание помощи организации.

На средства из Вашингтона приходится треть всего бюджета «Белых касок». За период с 2013 года американские власти предоставили НПО более $33 млн. Другой её крупный спонсор, Великобритания, в мая заявила, что продолжит поддерживать организацию независимо от позиции Соединённых Штатов.

Напомним, что видеоматериалы «Белых касок» о якобы имевшей место химической атаке в сирийском городе Дума 7 апреля 2018 года, позднее не нашедшие подтверждения, послужили основанием для ракетного удара США по Сирии.