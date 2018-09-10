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Минобороны Литвы отчитался об активности российской авиации над Балтикой

Политика

С авиабазы в Литве и Эстонии самолёты НАТО поднимались для сопровождения российских военных бортов четыре раза за неделю

Минобороны Литвы отчитался об активности российской авиации над Балтикой
Иван Шилов © ИА REGNUM
Литва

Вильнюс, 10 сентября 2018, 16:37 — REGNUM  

Министерство обороны Литвы сегодня, 10 сентября, представило очередной отчёт об активности ВКС России в нейтральном воздушном пространстве над Балтийским морем, вблизи границ со странами Прибалтики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Истребители воздушной полиции НАТО за неделю, с 3 по 9 сентября, четыре раза поднимались в воздух для сопровождения самолётов ВКС РФ из континентальной части России в Калининградскую область и обратно. Все четыре судна были транспортными, сообщили в минобороны Литвы.

Миссия воздушной полиции НАТО осуществляется с авиабазы Зокняй под литовским Шяуляй и с авиабазы в эстонском Эмари.

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Милитаризация Прибалтики
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