В Македонии стартовала кампания по референдуму о названии страны

Скопье, , 16:55 — REGNUM В Македонии официально стартовала кампания по референдуму о новом названии страны, 10 сентября передает агентство Associated Press.

На агитацию и пропаганду сторонникам и противникам смены названия дано три недели — граждане бывшей югославской республики должны будут ответить на вопрос о переименовании 30 сентября.

Согласно планам правительства, согласованным с Грецией и ЕС, республика должна буть переименована в «Северную Македонию». Однако на голосование вынесен вопрос в «обтекаемой форме»:

«Вы выступаете за членство в Европейском союзе и НАТО и гоовы принять соглашение между Республикой Македонией и Греческой Республикой?»

Переименование Македонии поддерживает премьер-министр Зоран Заев и его правительство. В поддержку переименования страны уже высказались генсек НАТО Йенс Столтенберг и канцлер Германии Ангела Меркель.

Тем не менее, у переименования много противников внутри страны — 64 политических партии и общественных объединения Македонии, а также президент страны Георге Иванов.

Напомним, название «Македония» уже 25 лет служит препятствием для вступления бывшей югославской республикив НАТО и ЕС — все попытки ранее блокировала Греция, считающая имя страны-соседа угрозой своей территориальной целостности.

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