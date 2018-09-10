Миронов: выборы стали референдумом по пенсионной системе

Москва, , 16:19 — REGNUM Итоги выборов стали ответом граждан на пенсионную реформу. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 сентября, об этом заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов на пресс-конференции в Москве.

«Это ответ наших граждан на ту самую пенсионную реформу, которую поддержала «Единая Россия». Это сигнал «партии власти», что люди не принимают эту реформу и голосуют соответствующим образом», — заявил Миронов.

Многие избиратели проголосовали «ногами», что и демонстрирует низкая явка в некоторых регионах.

«Единый день голосования стал своеобразным референдумом по пенсионному вопросу. Странно не замечать такой сигнал от общества», — указал депутат Госдумы.

Пакет законопроектов, направленных на изменение пенсионной системы внесло в Госдуму правительство. Инициатива предполагает повышение пенсионного возраста. Также на рассмотрении нижней палаты парламента находится пакет президентских инициатив.