Понедельник, 10 Сентября 2018 года
16:56:46 МСК

Миронов: выборы стали референдумом по пенсионной системе

Политика

Люди проголосовали ногами

Миронов: выборы стали референдумом по пенсионной системе
Джон Лэнгли Ховард. Безработные. 1937

Москва, 10 сентября 2018, 16:19 — REGNUM  Итоги выборов стали ответом граждан на пенсионную реформу. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 сентября, об этом заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов на пресс-конференции в Москве.

«Это ответ наших граждан на ту самую пенсионную реформу, которую поддержала «Единая Россия». Это сигнал «партии власти», что люди не принимают эту реформу и голосуют соответствующим образом», — заявил Миронов.

Многие избиратели проголосовали «ногами», что и демонстрирует низкая явка в некоторых регионах.

«Единый день голосования стал своеобразным референдумом по пенсионному вопросу. Странно не замечать такой сигнал от общества», — указал депутат Госдумы.

Пакет законопроектов, направленных на изменение пенсионной системы внесло в Госдуму правительство. Инициатива предполагает повышение пенсионного возраста. Также на рассмотрении нижней палаты парламента находится пакет президентских инициатив.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Единый день голосования 9 сентября 2018 года
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить