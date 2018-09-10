Володин: Депутаты Госдумы готовы отказаться от надбавок к пенсиям

Москва, , 16:14 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин согласен с идеей отказаться от депутатских надбавок к пенсии и ждет, что его коллеги также поддержат это решение. Об этом спикер Госдумы заявил журналистам, передает корреспондент ИА REGNUM 10 сентября.

Речь идет о законопроекте под авторством депутатов фракции «Единая Россия», который предлагает депутатам отказаться от надбавок к пенсиям.

«Этот законопроект однозначно думаю и я, и мои коллеги поддержим», — отметил Володин.

«Законодательные инициативы поступили, и мы будем рассматривать их в скором времени. Все решения, которые имеют отношение лично к нам, к депутатам, мы примем. Для нас это самые простые решения», — заявил Володин, отметив, что вряд ли кто-то из депутатов будет голосовать против принятия законопроекта.

Между тем, в вопросе пенсионного обеспечения граждан РФ депутаты не могут быть так категоричны, отметил Володин. В связи с этим вопрос изменений пенсионного законодательства для граждан РФ будет обсуждаться более детально.

«Что касается решений, которые имеют отношение к нашим гражданам, то здесь мы будем скрупулезны, будем прорабатывать все эти вопросы и еще раз встречаться с правительством и экспертами», — подчеркнул Володин.

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