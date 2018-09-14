Как американский Сенат «деньги Путина» искал

Москва, , 07:42 — REGNUM Какую политику должны избрать США для того, чтобы вернуть Россию в приемлемые для Западного мира рамки покорного сателлита, не обладающего собственным мнением. О трудностях, подстерегающих в процессе решения этой проблемы американскую политическую верхушку, рассуждает в своей статье обозреватель ИА REGNUM Александр Халдей.

Ярким примером отсутствия адекватной методики воздействия на Россию стало прошедшее недавно в Вашингтоне заседание банковского комитета Сената США. Участвовавшие в этом мероприятии политик и помогающие им эксперты констатировали недостаточную эффективность антироссийских санкций и задались вопросом — как сделать России еще больнее? При этом конечная цель была сформулирована как смена Владимира Путина на посту лидера России.

В ходе заседания выяснились удивительные подробности, вроде того, что принятие самых лобовых мер по расшатыванию российской экономики может принести больше вреда США, чем России. А российские персонажи, считавшиеся до сих пор верной опорой Вашингтона, неспособны на конкретные действия. Только вредительские программы развития, вроде необоснованной пенсионной реформы и остаются в активе российских политиков, проводящих в своей стране волю Вашингтона. Но достаточно ли этого для обрушения России? И, конечно, всех заседающих в Вашингтоне мучил «главный вопрос» — почему никак не удается найти и обезвредить личные денежные запасы президента России Владимира Путина. А действительно, почему?

Читайте подробности в статье Александра Халдея Как Вашингтон вводил санкции против Владимира Путина и его другие материалы, посвященные антироссийской политике стран Запада.