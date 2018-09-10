Володин: пенсионная система станет основным вопросом осенней сессии

Москва, , 16:07 — REGNUM Депутаты Госдумы запускают рассмотрение президентских законопроектов об изменениях пенсионного законодательства одновременно с доработкой основной инициативы, направленной на совершенствование пенсионной системы. Об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент ИА REGNUM 10 сентября.

«Один из основных вопросов (осенней сессии Госдумы) резонансный, очень важный и ответственный — блок законов о вопросах совершенствования пенсионной системы», — заявил Володин журналистам.

Он напомнил, что профильный комитет сейчас принимает поправки к законопроекту ко второму чтению. Речь идет о правительственной инициативе, которая изменяет основные параметры пенсионной системы в РФ — в частности, предлагает повысить возраст выхода на пенсию для граждан страны.

«Мы планируем над этим достаточно большим пакетом законов работать все ближайшее время с тем, чтобы еще раз все взвесить, изучить и проанализировать. И выйти на решение. Поправки должны приниматься до 24 сентября, при этом параллельно мы начинаем рассматривать законопроекты, которые внесены как инициативы президента», — отметил Володин.

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