«Причастность ПИВТ к терактам в Таджикистане подтверждена документально»

Душанбе, , 16:05 — REGNUM Душанбе против разделения террористов на «своих» и «чужих». Об этом сегодня, 10 сентября, на ежегодном совещании ОБСЕ по человеческому измерению, которое стартовало в Варшаве, заявил первый замглавы МИД Таджикистана Низомиддин Зохидзода.

По его словам, тот факт, что Партия исламского возрождения (ПИВТ) участвовала в терактах на территории Таджикистана, доказано документально, передает «Радио Озоди» со ссылкой на слова участника мероприятия — председателя НАНСМИТ Нуриддина Каршибоева.

Он также рассказал о том, что после заявления о причастности ПИВТ к террористической деятельности сторонники оппозиции, находящиеся в конце зала, встали со своих мест, держа в руках небольшие плакаты с лозунгом «Свобода политзаключенным!».

По словам исследователя Центральной Азии в международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) Стива Свердлова, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) запретило проводить во время совещания какие-либо протесты. О том, была ли как-то пресечена данная акция, не сообщается.

Напомним, что в 2017 году делегация Таджикистана не участвовала в ежегодном совещании ОБСЕ по правам человека после того, как в 2016 году в зале во время мероприятия появились около двух десятков участников «молчаливого протеста» — сторонников «Группы-24» и «ПИВТ», деятельность которых в Таджикистане запрещена и признана экстремистской и террористической. Тогда делегация Таджикистана демонстративно покинула совещание досрочно.

Таджикиские власти остро реагируют на поддержку оппозиции со стороны ОБСЕ. Так, утром 7 сентября перед зданием программного офиса Организации состоялся митинг, участники которого протестовали против лояльного отношения международной организации к группам, признанным на родине террористическими. Митингующие требовали также не допустить участия в совещании представителей запрещенных в Таджикистане организаций. На что глава офиса ОБСЕ в Душанбе Туула Юрьёля заявила, что в совещании может быть дано слово всем, кто не фигурирует в международном террористическом списке.

Тем временем, по данным СМИ, в Варшаве сейчас находятся глава ПИВТ Мухиддин Кабири, один из лидеров «Групы 24» Шарофиддин Гадоев и ряд других представителей таджикской оппозиции.

Отметим, что ранее МВД Таджикистана заявило о том, что заказчик и члены группировки, которая совершила наезд на иностранных туристов в горах Таджикистана, — члены ПИВТ, которые намеревались таким образом после совершения теракта примкнуть к ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).