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Инаугурация губернатора Воронежской области может пройти до конца недели

Политика

Такую возможность не исключил глава облизбиркома

Воронеж, 10 сентября 2018, 16:04 — REGNUM  Вступление в должность губернатора Воронежской области Александра Гусева может состояться до конца текущей недели. Об этом 10 сентября журналистам сообщил председатель облизбиркома Сергей Канищев.

Он отметил, что по закону вступление в должность должно состояться в течение 15 дней после опубликования (не позже 22 сентября) результатов выборов. Однако отметил, что инаугарция может состояться до конца текущей недели.

Как сообщало ИА REGNUM, досрочные выборы губернатора Воронежской области состоялись в единый день голосования, 9 сентября. Пост врио губернатора Александр Гусев занимает с конца декабря 2017 года. Отметим, что в сентябре 2014 года, когда был избран Алексей Гордеев, его инаугурация состоялась в День города Воронежа. В этом году День города назначен на 15 сентября.

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Выборы губернатора Воронежской области — 2018
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