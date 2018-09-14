«Центры силы» мировой политики вступают в открытую схватку?

Москва, , 06:11 — REGNUM Мнение об «идеальном шторме», способном разрушить мировую экономику, высказано таким авторитетным источником, как Банк международных расчетов (БМР). Почему это известие является столь важным для понимания скрытых от широкой публики векторов развития современной мировой ситуации, рассуждает в своей статье обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Заявление, размещенное на сайте БМР, могло бы послужить хорошим лекарством для тех, кто склонен все рассуждения о наличии всемирных центров принятия решений относить на счет «конспирологии». Карты начинают открываться, и то, что раньше многие эксперты смело относили к безосновательным утверждениям, теперь произносится напрямую. Да, политика глобализации и международного разделения труда безусловно зашла в тупик. Противостояние США и Китая, как верхушка айсберга всеобщего противостояния экономик, не может быть разрешено путем тех или иных взаимных уступок.

А значит, впереди лишь ужесточение политики протекционизма, препятствия на пути международной торговли и прочие неприятности, связанные с новым распадением мира на два крупных блока — условно Восточный и Западный. Однако что в условиях «холодной войны» делать таким странам, как Россия, которые в силу создавшихся обстоятельств не получат никаких преимуществ от безоглядной поддержки любого из участников нового мирового противостояния?

Читайте статью Урок прикладной «конспирологии» от правительственного официоза, а также другие статьи Владимира Павленко, посвященные тенденциям изменений в глобальной политике.