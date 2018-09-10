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Ришар Ферран, вероятно, станет председателем национальной Ассамблеи Франции

Политика

Генеральный секретарь партии «Вперёд, Республика!» Ришар Ферран набрал 64,26% голосов

Ришар Ферран, вероятно, станет председателем национальной Ассамблеи Франции
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Ришар Ферран (в центре)

Париж, 10 сентября 2018, 16:19 — REGNUM  Ришар Ферран вероятно станет следующим председателем национальной Ассамблеи Франции. Он набрал 64% голосов, сообщает Europe1.

Генеральный секретарь партии «Вперёд, Республика!» Ришар Ферран набрал 64,26% голосов, опередив главу комиссии по устойчивому развитию Барбару Помпили (29,21%).

Из-за абсолютного большинства Ричард Ферран почти гарантированно займет пост председателя национальной Ассамблеи, заменив Франсуа де Руги.

Государственный секретарь по связям с парламентом Кристоф Кастанер со своей стороны приветствовал этот «массовый выбор», «ясный» и «последовательный».

Ришар Ферран, приближенный президента Франции Эммануэля Maкрона, был одним из самых ранних его сторонников. В 2017 году Ришар Ферран занимал пост министра сплочения территорий Франции.

Национальная Ассамблея — нижняя палата парламента Франции. Председатель национальной Ассамблеи избирается сроком на пять лет.

Напомним, Франсуа де Руги был назначен на пост министра экологии вместо Николя Юло, который подал в отставку.

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