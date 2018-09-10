В бундестаге критикуют расширенные полномочия баварской полиции

Мюнхен, Германия, , 16:14 — REGNUM Депутаты бундестага от Свободной демократической партии (СвДП), «Левых» и «Зеленых» совместно выступают против баварского закона о задачах полиции, передает телеканал N-TV 10 сентября.

Лидер фракции СвДП Кристиан Линднер заявил, что полномочия, предоставленные федеральным конституционным судом баварской полиции для борьбы с терроризмом, распространяются на «повседневную преступность» по указанию партии «Христианско-социальный союз» (ХСС). Линднер ссылается на так называемое превентивное заключение под арест, которое, согласно баварским законам, в случае угрозы длится три месяца и может продлеваться еще.

Лидер фракции «Левых» Дитмар Бартч заявил, что этот закон серьезно снижает порог вмешательства в гражданские свободы. Полиции предоставляется всеобъемлющая «контрольная компетенция», какой не было с 1945 года. Кроме того, по его мнению, границы между полицией и разведывательными границами стерлись.

Как сообщало ИА REGNUM, этим летом глава министерства внутренних дел Германии и бывший премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер (ХСС) заявил о медийной кампании против него — любое его действие или высказывание подвергается критике правительства и средств массовой информации. Действующий глава правительства Баварии Маркус Зёдер также принадлежит к ХСС.

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