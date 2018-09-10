Вице-президент США поддержал кандидата на пост верховного судьи

Вашингтон, , 16:12 — REGNUM На фоне накаленной дискуссии о том, насколько достойный человек Бретт Кавана и будет ли он в качестве верховного судьи полезен Соединенным Штатам, вице-президент США Майк Пенс решительно поддержал этого кандидата.

«Судья Кавана показал интеллект, темперамент, юридическую философию, которая, я считаю, должна вызвать широкую поддержку в Сенате США», — пишет Пенс в своем микроблоге.

Политик также сообщил о своей уверенности в том, что уже очень скоро Кавана займет свое место в Верховном суде.

Отметим, кандидатура Бретта Каваны на должность главы Верховного суда США остается одной з самых горячих тем американской внутриполитической повестки. После прошедших в Сенате слушаний, где Кавана овтечал на вопросы сенаторов (впрочем, ряд из них уверяют, что он вовсе не отвечал, попросту увиливая от острых тем), эта тема получила еще один импульс. Некоторые сенаторы начали высказывать опасения, что взгляды Каваны угрожают верховенству права, а подозрения о том, что Кавана может быть противников абортов, привело к появлению призыва «Остановить Кавану!», который распространяется в твиттере не без помощи сенаторов из числа защитниц абортов.