«Воронежская область смотрится хорошо»: глава облизбиркома

Воронеж, , 15:54 — REGNUM Врио губернатора Воронежской области Александр Гусев одержал победу на выборах главы региона. Он набрал 72,5% голосов избирателей при явке 44,83%, об этом 10 сентября на пресс-конференции сообщил председатель облизбиркома Сергей Канищев.

За представителя КПРФ Николая Воронина проголосовали 13,63% жителей региона, Олег Бурцев от ЛДПР набрал 6,25%, Игорь Перевезенцев от «Партии Роста» и Виталий Климов от «Справедливой России» набрали по 2,2% избирателей. Выдвинутый «Родиной» Аркадий Минаков занял последнее место с показателем 1,58%.

По словам Канищева, Воронежская область смотрится «очень даже хорошо» и по явке, и по результатам.

Как сообщало ИА REGNUM, досрочные выборы губернатора Воронежской области состоялись в единый день голосования, 9 сентября. Пост врио губернатора Александр Гусев занимает с конца декабря 2017 года.