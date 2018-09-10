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Вячеслав Володин прогнозирует напряженную осеннюю сессию Госдумы

Политика

Сессия открывается 11 сентября

Вячеслав Володин прогнозирует напряженную осеннюю сессию Госдумы
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Госдума

Москва, 10 сентября 2018, 15:52 — REGNUM  Осенняя сессия Госдумы будет очень напряженная, парламентариям предстоит завершить законодательное обеспечение послания президента, а также работать над федеральным бюджетом страны. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 сентября, об этом журналистам сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Завтра (11 сентября) открывается осенняя сессия, она у нас короткая, всего четыре месяца, но будет очень наряженная», — сказал Володин.

Депутаты планируют реализовать в ходе осенней сессии законодательное обеспечение послания президента РФ.

«Выполнили эту работу на 66% ранее, осталось немного, из 67 законов принято 44, 18 законопроектов находятся на рассмотрении Государственной думы и пять законопроектов ожидаем от правительства», — сообщил спикер Госдумы.

Члены Совета Думы обратили внимание коллег из правительства на необходимость представить законодательные инициативы для рассмотрения.

«В этом случае мы завершим реализацию послания в рамках именно законодательного обеспечения. И затем уже правительство будет издавать свои нормативные акты», — заявил Володин.

Кроме того, парламентарии намерены работать над проектом федерального бюджета на 2019−2021 годы, предстоит активное нулевое чтение в комитетах перед внесение главного финансового документа страны в Госдуму.

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