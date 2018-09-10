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Глава Ингушетии: Ситуация на границе с Чечней находится под контролем

Политика

Юнус-Бек Евкуров дал разъяснения по ситуации в районе границы с Чечней

Глава Ингушетии: Ситуация на границе с Чечней находится под контролем
Геодезия

Магас, 10 сентября 2018, 15:39 — REGNUM  Все спорные вопросы по административной границе Ингушетии с Чечней будут решаться совместно органами власти обеих республик. В настоящее время ситуация находится под контролем и никаких провокаций со стороны чеченских силовиков в районе границы не происходит. Об этом заявил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в ходе заседания парламента 9 сентября.

По словам Евкурова, власти Ингушетии находятся в хороших отношениях с руководством Чеченской Республики и ведут диалог по всем направлениям. А спорные вопросы, по границе в том числе, будут решаться совместно и при участии депутатского корпуса, отметил глава республики.

Напомним, несколько дней назад жителей Ингушетии взволновало появление строительной техники в районе административной границы с Чечней. Ряд СМИ предположил, что начались какие-то работы по размежеванию. Эти слухи развеял пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов. Как рассказал он «Эху Москвы», строительная техника на границе Чечни и Ингушетии занимается исключительно хозяйственной деятельностью и восстановлением коммуникаций.

В эти же дни на сайте администрации главы Чечни появился указ главы республики Рамзана Кадырова о создании комиссии по решению вопросов уточнения административных границ республики. В документе не уточняется, с какими именно соседями планируется уточнить границу.

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