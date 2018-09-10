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Прошедшие выборы полностью соответствуют принципу демократии — Володин

Политика

В России подводят итоги единого дня голосования

Москва, 10 сентября 2018, 15:38 — REGNUM  Прошедшие накануне выборы полностью соответствуют принципу демократии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 сентября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Демократия — это определенные процедуры и правила при неопределенных результатах. Прошедшие выборы полностью соответствуют этому принципу», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

В России прошло порядка 4,75 тыс. кампаний разных уровней, в списки для голосования были внесены около 65 млн человек в 80 из 85 регионов РФ, по итогам голосования распределялось 31,4 тыс. мандатов.

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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