Правительство не справляется с работой по модернизации экономики – Делягин

Москва, , 15:45 — REGNUM Относительно способности премьер-министра РФ Дмитрия Медведева заниматься модернизацией и развитием не должно быть никаких иллюзий, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он 10 сентября заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что глава правительства РФ создал комиссию по модернизации экономики и инновационному развитию.

«В лучшем случае я не жду от неё ничего хорошего, потому что комиссии такого рода в больших количествах под теми или иными названиями существовали практически всегда, — сказал Делягин. — Сам Дмитрий Анатольевич [Медведев] более чем убедительно доказал свои способности заниматься модернизацией и развитием чего бы то ни было. Так что здесь никаких иллюзий быть не может».

Единственное, что, по мнению Делягина, обращает на себя внимание, так это включение в состав комиссии не только российского бизнесмена Виктора Вексельберга, но и главы Сбербанка Германа Грефа.

«Греф является символом пресловутой цифровизации, которая воспринимается как очередная панацея от всех бед и палочка-выручалочка, — сказал Делягин. — Кроме того, есть бюрократическая логика. Если сказали, что нужно что-то делать, нужно предпринять действия. Формальные. Задача развития и модернизации носит лишь ведомственный характер по определению, и нужно создать комиссию, в которую войдут представители многих ведомств. И заодно представители бизнеса. Вторая логика — это пиар, потому что общество жаждет модернизации».

Играет свою роль, по словам Делягина, и главный закон любой бюрократии — множить сущности. Однако, как добавил экономист, если правительство неспособно справляться даже со своими регулярными функциями, с рутинной работой, то ему тем более не по силам провести нестандартную работу по модернизации экономики всей страны.

Напомним, что 10 сентября «Интерфакс» сообщил, что в России создаётся правительственная комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию под руководством главы правительства. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В составе комиссии, помимо самого Медведева, вице-премьер Максим Акимов, Герман Греф, Виктор Вексельберг, бывший вице-премьер Аркадий Дворкович и другие.