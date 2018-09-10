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КНДР маскирует реальную деятельность на ядерных объектах — СМИ

Политика

Были смонтированы маскировочные конструкции, прикрывающие вход как минимум в одно хранилище ядерных боеголовок

Вашингтон, 10 сентября 2018, 15:36 — REGNUM  Северная Корея активизировала работы по сокрытию реально проводимых работ на своих ядерных объектах, передает телеканал NBC.

По сведениям источников телеканала, близких к спецслужбам США, за предыдущие три месяца в Северной Корее были смонтированы маскировочные конструкции, прикрывающие вход как минимум в одно хранилище ядерных боеголовок. Также отмечается, что на объекте производятся перемещения боеголовок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о том, что КНДР продолжает развивать свои ядерную и ракетную программы, нарушая санкции ООН.

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Ядерная программа Северной Кореи
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